Alfonsino, Banca Finnat lima target price e conferma Buy

Alfonsino

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (da 0,84 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, confermando ilsul titolo a "".La società ha comunicato ladi 618.000 azioni ordinarie, rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dal CdA in parziale esercizio della delega conferita dall'assemblea del 29 aprile, realizzato mediante accelerated bookbuilding. Il collocamento è stato effettuato a un prezzo pari a 0,47 euro per azione per un controvalore complessivo pari a 290.460 euro.A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione ilè incrementato a 131.195 euro, suddiviso in 13.119.500 azioni ordinarie.L'aumento di capitale è finalizzato ale di espansione del gruppo nonché a facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento dello stesso.