Alfonsino, CdA approva il bilancio 2024. Iodice: "anno di trasformazione"

Alfonsino

(Teleborsa) - Il CdA di, PMI innovativa operante nel settore del cd ‘Order & Delivery’ e focalizzata sui centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2024 al 31 dicembre, i cui dati preliminari sono stati diffusi lo scorso febbraio.e delle prestazioni si attestano a € 2,8 milioni circa, in diminuzione del 34% rispetto all’esercizio 2023, in linea con il dato preliminare comunicato in data 21 febbraio 2024. L’ EBITDA al 31 dicembre 2024 è positivo per € 0,3 milioni, in miglioramento del 141% rispetto a - € 0,8 milioni al 31 dicembre 2023, in linea con il dato preliminare comunicato in data 21 febbraio 2024. L’è negativo per circa € 0,5 milioni, con un miglioramento del 73% rispetto al 31 dicembre 2023 (circa - € 1,9 milioni). Ilal 31 dicembre 2024 attesta una perdita di € 0,4 milioni, in miglioramento del 74% rispetto a quella annotata di € 1,4 milioni relativa all’esercizio del 2023.La, è cash negative per circa € 1,1 milioni, in miglioramento rispetto a - € 1,2 milioni del 30 giugno 2024.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli Azionisti di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a € 374.856 riferita al Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.ha commentato: "Il 2024 ha rappresentato unper Alfonsino, segnato da un deciso cambio di passo a livello sia strategico che operativo. Il conseguimento di un EBITDA positivo e il netto miglioramento del risultato d’esercizio confermano la bontà del percorso intrapreso, fondato sull’ottimizzazione dei costi e sull’evoluzione verso un nuovo modello di business basato su volumi di scala. La naturale riduzione dei ricavi, conseguenza della fase di pivot a nuovo assetto operativo in cui la spedizione viene fatturata direttamente dai fattorini della piattaforma Rushers, riflette oggi un modello più solido, capace di generare valore. Il 2025 sarà un anno di crescita per linee esterne, con operazioni mirate che consentiranno un aumento dei volumi di ordini nel breve periodo. Parallelamente, l’introduzione di nuovi servizi digitali che amplieranno l’offerta di Alfonsino oltre il delivery, con funzionalità ad alto impatto mediatico che guideranno la sua evoluzione in una vera e propria super app di servizi".Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha disposto in data odierna laper il giorno 28 aprile 2025, in prima convocazione, e il 29 aprile 2025, in seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.