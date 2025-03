Sicily by Car, upgrade di Banca Akros a Buy con taglio target price

Sicily by Car

(Teleborsa) - Banca Akros ha abbassato il(aper azione dai precedenti 5,50 euro,) e migliorato la(ada Accumulate) sul titolo, azienda quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori in Italia nel settore dell'autonoleggio a breve termine.Gli analisti scrivono che Sicily by Car ha pubblicato i risultati 2024 il 26 marzo: le cifre sono stateper l'espansione internazionale, sebbene vi siano stati segnali positivi di ripresa nei ricavi giornalieri (RPD). Le prospettive qualitative per il 2025 sono positive in base a un ulteriore potenziale aumento di RPD e redditività.Sebbene Banca Akros riduca le stime e il prezzo obiettivo per incorporare una base di partenza inferiore per i margini, diventa più positiva sul rating dato il rialzo di circa il 30% del valore fondamentale e il