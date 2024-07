Azimut sostiene Alps Blockchain con nuovo club deal da 105 milioni di euro

Azimut

(Teleborsa) -ha, società italiana attiva nella produzione di potenza computazionale per la blockchain e il digital mining. Questo nuovo investimento di Azimut in Alps Blockchain, pari ae il cui commitment è stato raggiunto in soli due giorni, segue un precedente round di 40 milioni di euro nel 2023, confermando la fiducia degli investitori privati nella crescita di questa impresa innovativa.L'investimento di Azimut è avvenuto tramite Azimut Direct Investment Alps Blockchain II SCSp, veicolo lussemburghese dedicato che ha investito in uncon facoltà di rimborso anticipato da parte di Alps Blockchain. Questa operazione ha permesso a circa 1.000 clienti, serviti dalla rete di consulenti finanziari e wealth manager del gruppo in Italia, di prendere esposizione alla crescita del settore della blockchain.Alps Blockchain è un'azienda italiana che realizza e gestisce mining farm con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo delle nuove tecnologie e di sostenere l'evoluzione del settore energetico, combinando innovazione ed efficienza. Negli ultimi tre anni l'impresa ha quintuplicato il numero di macchinari per il mining installati nei siti progettati a livello globale, passando da 2.500 a oltre 15.000 unità. Il fatturato è passato da 697 mila euro nel 2020 a 17,3 milioni di euro nel 2022. Nel 2023, grazie anche al primo round di investimento di Azimut, ihanno raggiunto i 43,6 milioni di euro, con un incremento di circa il 140% rispetto all'anno precedente, con unoperativo lordo positivo."Questo nuovo investimento rappresenta una straordinaria conferma della fiducia nel nostro lavoro e un supporto essenziale per il prossimo futuro - ha dichiarato, CEO di Alps Blockchain - Proprio in concomitanza con il sesto anniversario dalla costituzione della società, che è stato il 20 luglio, inauguriamo con entusiasmo un nuovo capitolo della sua storia dedicato al perseguimento di ambiziosi obiettivi di crescita".I fondi raccolti saranno destinati a sostenere il percorso di crescita edi Alps Blockchain, valutando l'espansione in nuovi mercati per rafforzare ulteriormente la sua posizione globale, si legge in una nota."Questa nuova operazione si inserisce nel più ampio impegno di Azimut nel promuovere una transizione energetica globale e sostenibile attraverso soluzioni d'investimento innovative nei mercati privati - ha commentato, CEO e Global Head of Asset Management & Fintech del Gruppo Azimut - Un impegno che dal 2022 ad oggi conta investimenti per oltre 350 milioni di euro".