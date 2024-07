Al Meeting di Rimini la Piazza Generali Cattolica con il "Pozzo dei desideri"

(Teleborsa) - Anche quest'annocon la sua business unitpartecipera` all'iniziativa nata nel 1980 con l'intento di "incontrare, conoscere e portare a Rimini tutto quello che di bello e buono c'e` nella cultura del tempo", che si terra` dal 20 al 25 agosto. Per l'occasione, verra` allestita la Piazza Generali Cattolica all'interno degli spazi fieristici messi a disposizione per l'evento.e` un luogo di incontro, confronto e condivisione, aperto a tutto il pubblico della manifestazione, al centro della quale e` situato ilper dare la possibilita` alle persone di esprimere il proprio desiderio per se´ o per il mondo, scrivendolo con pennarelli colorati sulle sedute in legno bianco. I desideri – fa sapere Generali in una nota – diventeranno un foto-racconto che animera` i canali social di Generali e Cattolica e una installazione collettiva che sara` anche la rappresentazione simbolica di cio` che e` essenziale: il desiderio che puo` trasformare il mondo.Proprio sul tema di cio` che e` essenziale all'uomo e` dedicata la 45esima edizione del Meeting, il cui tema e`– un invito a condividere questa ricerca dell'essenziale, di cio` che da` la possibilita` di vivere senza censure e in tutte le dimensioni. Sono previsti gli interventi di, Chief Health&Welfare e Connected Business Development Officer di Generali Italia e Ceo di Generali Welion, eAmministratore Delegato Gruppo Leone Alato – la holding agroalimentare e vitivinicola della Compagnia."Siamo orgogliosi – hanno dichiarato– di sostenere anche quest'anno il Meeting per l'amicizia fra i popoli, di cui condividiamo valori, visione e missione. In questo senso, Piazza Generali Cattolica e il suo Pozzo dei desideri, rappresenta quella che e` la nostra ambizione in termini di sostenibilita`, principio ispiratore del piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth: contribuire alla creazione di una societa` sana, resiliente e sostenibile, dove le persone possano progredire e prosperare e guardare al futuro con rinnovata fiducia. E` in questo modo che interpretiamo il ruolo d'impresa responsabile che crea valore durevole per tutti i nostri stakeholder e per l'intera comunita`".