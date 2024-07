Caltagirone, utile semestrale sale a 76 milioni di euro. Ricavi +3%

Caltagirone

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan con attività nel campo delle grandi opere, dell'editoria, dell'immobiliare e della finanza, ha chiuso ildel 2024 conpari a 1,006 miliardi di euro (976,4 milioni di euro al 30 giugno 2023), in aumento del 3% per effetto dell'incremento dei ricavi nel settore dei grandi lavori.Ilè stato positivo per 201,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al corrispondente periodo del 2023 (200,4 milioni di euro). Il Risultato netto della gestione finanziaria è stato positivo per 55,4 milioni di euro (38,4 milioni di euro al 30 giugno 2023) ed è stato influenzato principalmente dai dividendi su azioni quotate e dagli utili netti su cambi.Il Risultato Netto è stato pari a 143,1 milioni di euro, +12% rispetto al 30 giugno 2023 (127,8 milioni di euro). Ilè stato pari a a 76,2 milioni di euro, +10,6% rispetto al 30 giugno 2023 (68,9 milioni di euro)Laè positiva per 94,9 milioni di euro (negativa per 108,4 milioni di euro al 30 giugno 2023) in miglioramento di 203,4 milioni di euro principalmente per effetto del positivo flusso di cassa operativo e per i dividendi incassati su azioni quotate, al netto della distribuzione di dividendi.Nell'obiettivo è concentrato sullo sviluppo del portafoglio lavori attraverso la partecipazione a gare sia direttamente che come socio assegnatario del Consorzio Eteria nell'intenzione di stabilizzare la crescita del fatturato, diversificare il portafoglio lavori ed assicurare un'adeguata marginalità delle commesse acquisite. Al 30 giugno 2024 ilè pari a 1,7 miliardi di euro.