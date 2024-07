INWIT conferma guidance 2024 dopo primo semestre in crescita

Inwit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha chiuso ildel 2024 conpari a 257,1 milioni di euro, in aumento del +8,2% rispetto allo stesso periodo 2023 (237,6 milioni). L'(EBITDA - costi di locazione), principale margine operativo della società, si attesta a 186,1 milioni di euro, in crescita del +11,1% rispetto all'anno precedente, per un rapporto sui ricavi in crescita dal 70,5% al 72,4%. L'si attesta a 89,3 milioni di euro, in crescita del +10,5%."Il secondo trimestre 2024 conferma il trend di crescita di tutti i principali indicatori economico finanziari - commenta il- Il nostro modello di business, basato su investimenti in infrastrutture digitali e condivise, continua a favorire lo sviluppo efficiente delle reti mobili 5G, a supporto degli operatori Telco. Prosegue il focus di Inwit sul roll out delle torri, sia in ambito urbano sia in aree in digital divide, e sul crescente fabbisogno di coperture dedicate indoor, con tecnologia Das".L', pari a 4.658 milioni di euro (inclusivo delle passività finanziarie IFRS16) risulta in aumento (+7,4%) rispetto al 30 giugno 2023 (pari a 4.339 milioni di euro), essenzialmente per effetto della maggiore remunerazione agli azionisti in termini di dividendi e riacquisto di azioni proprie. La, in termini di rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA, è in lieve miglioramento a 4,9x rispetto al 5,0x del secondo trimestre 2023 per il sopracitato incremento dell'indebitamento finanziario netto (leva finanziaria pari a 4,5x nel primo trimestre 2024).In merito all'evoluzione prevedibile della gestione per l', Inwit si attende: crescita dei ricavi nel range 1.030-1.060 milioni di euro; EBITDA margin superiore al 91%, stabile rispetto al 2023; EBITDAaL margin pari a circa il 73%, in crescita di oltre 1 punto percentuale rispetto al 2023; Recurring Free Cash Flow in crescita nel range 620-640 milioni di euro.Circa la, Inwit conferma la politica per il periodo 2023-2026 approvata in data 2 marzo 2023, che prevede un aumento dei dividendi e un piano di riacquisto di azioni proprie fino a 300 milioni di euro da concludersi entro il 15 ottobre 2024.