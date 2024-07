Nuova vita al litorale laziale: la rinascita culturale di Ostia tra teatro, scavi e la speranza UNESCO

(Teleborsa) - Lae del suo patrimonio urbano, archeologico, culturale, è da anni una priorità: tra i 59 interventi finanziati dal pianonel 2018, figurano infatti ben 32 milioni di euro da destinare al progetto Ostia antica a seguito degli importanti e ottimi risultati conseguiti a Pompei.Nel 2020, inoltre, l’area archeologica di Ostia Antica è diventata patrimonio storico e culturale europeo: la Commissione Ue ha insignito deldieci siti speciali dell’Unione, che “offrono a tutti i cittadini europei una grande possibilità di avvicinarsi al loro patrimonio culturale e rafforzare il proprio sentimento di appartenenza all’Ue”.Ancora, due anni dopo - nel 2022 - è stata avanzata la richiesta nelle stanze del Campidoglio di: una idea non nuova che, se accettata, potrebbe riservare al litorale un futuro più che mai raggiante.In attesa di tale svolta, non mancano ulteriori belle notizie: il, forte dell’apertura continuativa al pubblico, ha registrato nel 2023 la presenzapari ad un, corrispondente ad una crescita degli introiti addirittura del 34%."Un incremento notevole che auspico diventi un trend per gli anni a venire - ha commentato il Direttore del Parco,- mentre continuiamo a lavorare per ampliare ulteriormente l'offerta culturale".Il lavoro delle istituzioni è stato ampiamente premiato: nel luglio 2024 ha infatti riaperto al pubblico il, situato nel Parco archeologico di Ostia antica, grazie a un finanziamento Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) di, segnando un'importante rinascita culturale per Ostia e l'intero sistema museale nazionale, come sottolineato dal Ministro Sangiuliano, presente alla cerimonia d’apertura.Questo progetto fa parte di una iniziativa di valorizzazione ben più ampia del patrimonio del litorale, che ha coinvolto anche ile il complesso dellaSenza contare che a giugno scorsohanno svelato importanti indizi sulla vita nell’età imperiale dell’Antica Roma, consolidando il sito tra i più importanti a livello europeo.E proprio ilè al centro di una ricca programmazione estiva con la rassegna multidisciplinaresi trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con 14 eventi completamente gratuiti tra spettacoli, musica, danza, circo e visite guidate performative, per un Ferragosto di magia, arte di strada e colori.Il progetto ideato da, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali, ed è realizzato in collaborazione con SIAE, vuoleLe visite guidate performative attraverseranno in maniera non convenzionale luoghi che verranno aperti al pubblico in via del tutto eccezionale: un’occasione da non perdere per esplorare pezzi di storia altrimenti sconosciuti ai più. L’8 e il 9 agosto è prevista, la torre medievale costruita sull'antico faro di Ostia alla foce del Tevere. L'evento "La torre e il suo fiume" offrirà l'opportunità di ammirare questo straordinario manufatto, la cui parte superiore risale al XII secolo e che probabilmente corrisponde alla "turris pulcherrima sed solitaria" avvistata da Riccardo Cuor di Leone durante la Terza Crociata nel 1190.con l'evento "Le mura raccontano". Partendo dal moderno Parco dei Ravennati, una guida turistica e due attori ci porteranno alla scoperta di antiche tracce di strade, tombe e acquedotti, nascosti per secoli sotto l'abitato rinascimentale, andando dal mausoleo, recentemente scoperto fuori dal fossato del castello, fino ai resti dell'acquedotto che riforniva l'antica città di Ostia.Il festival, giunto oramai alla sua ottava edizione, è un appuntamento fisso dell’estate romana: oltre ai tour guidati, fino al 16 agosto gli, animeranno il Municipio X con spettacoli di arte di strada e nuovo circo, musica dal vivo, clownerie e danza nel segno della multidisciplinarità.Manifestazioni del genere, così radicate sul territorio, confermano comepossano avere une il rispetto del patrimonio che ne forgia l’identità.