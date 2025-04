L’Ecomuseo Casilino di Roma conquista l’UNESCO: così si tutela il patrimonio immateriale

(Teleborsa) - Dal Pigneto a Centocelle, da Porta Maggiore a Villa Gordiani: è qui, nell'est di Roma, cheha costruito negli anni un laboratorio unico, capace di dare, forme del sacro e memorie migranti. Ora, questo straordinario progetto di rigenerazione sociale e culturale ha ottenuto un riconoscimento storico:per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.Un risultato che, come racconta, presidente dell’Ecomuseo, "non è frutto di un cambiamento di rotta, ma la naturale conseguenza di un percorso iniziato nel 2012, quando abbiamo deciso che il patrimonio – materiale e immateriale – andava salvato tutto insieme, senza gerarchie".L'Ecomuseo Casilino, ma un organismo vivo che, intrecciando archeologia e multiculturalità, memoria antica e nuove ritualità. Un museo diffuso che documenta, racconta e valorizza la vita quotidiana, i gesti, i racconti e le tradizioni delle persone che abitano il territorio."Essere riconosciuti dall'UNESCO – spiega Gnessi – significa diventare undi tutela. Ora possiamo portare a livello globale le nostre ricerche e orientare nuove strategie per la salvaguardia del patrimonio vivente". Non solo:, città dei monumenti celebri in tutto il mondo, si candida a diventarema che plasma profondamente l’identità dei suoi quartieri.Alla domanda se Roma sia davvero divisa tra centro e periferia, Gnessi risponde senza esitazioni: “senza persone. La vita vera è in. E quindi anche il, nei mercati, nei cortili, nei riti familiari". Una vita fatta di differenze, che nell'Ecomuseo Casilino non vengono appiattite ma rese visibili, celebrate, intrecciate: “Ogni comunità deve poter mostrare il proprio patrimonio senza censura. Solo così si può negoziare un senso condiviso dell’appartenenza”.L'esperienza dell'Ecomuseo Casilino, racconta Gnessi,: "Se ci fosse la volontà politica, ogni rione di Roma potrebbe diventare un ecomuseo urbano. In fondo siamo sempre stati un Ecomuseo Creative Commons. Se lo fate, ricordatevi solo di citare la fonte".