Turismo, CNA: ad agosto da stranieri 6,5 miliardi entrate

(Teleborsa) -Tanto spenderanno gli. Lo stima una indagine condotta da CNA Turismo e Commercio.provenienti da oltre confine dovrebbero assicurare nel complesso 39 milioni di pernottamenti, con una crescita di 2,7 milioni (+7,5%) rispetto all’anno scorso e di 4,7 milioni in confronto al 2019, l’ultimo anno pre-pandemia. A prevalere, sia pure di poco, sarà la scelta di sistemazioni extra-alberghiere rispetto a quella delle più tradizionali soluzioni alberghiere.Quanto alla provenienza,dei Paesi europei. Un autentico boom è previsto per i turisti provenienti dagli Stati Uniti d’America. E una forte crescita dovrebbero registrare i vacanzieri in arrivo da Brasile, Canada, Australia, Giappone, Cina, Corea del Sud, Paesi del vicino e dell’estremo Oriente, le aree da cui proviene la maggior parte degli extra europei.: queste le stime di CNA sui turisti stranieri che verranno in Italia ad agostosullo stesso mese del 2019. Numeri resi possibili grazie al lavoro del governo Meloni, alle politiche del Ministero del Turismo e alla professionalità degli operatori" questo il commento del ministro del Turismo Daniela Santanchè.come meta internazionale sempre più amata nel mondo. E con il primo G7 espressamente dedicato al turismo, a novembre, daremo