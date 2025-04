Costantini (CNA): Scongiurare guerra commerciale ma tutelare fatturato e ruolo piccole imprese

(Teleborsa) -per l’economia globale e in particolare per quei paesi comeÈ quanto ha sottolineato il Presidente della CNA,nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi convocato dal Presidente del Consiglio.con una quota significativa realizzata dalle imprese fino a 49 dipendenti, pari al 14% del totale. In alcuni settori tuttavia il ruolo delle piccole imprese è ancora più rilevante, come nel legno con una quota del 38% sull’export, il 30% nel tessile, 25% mobili e 21% abbigliamento.ha indicato che occorrone interventi strutturali per migliorare la competitività del sistema produttivo. Nella prima categoria rientrano interventi emergenziali già utilizzati durante la fase acuta della pandemia quali garanzie e assicurazioni pubbliche e compensazioni in relazione alla contrazione dei ricavi.che rappresenta uno dei principali svantaggi competitivi per il Made in Italy. In breve tempo è possibile anche accelerare il processo di semplificazioni.“Abbiamo presentato un pacchetto di 100 semplificazioni che può garantire un taglio di almeno 7 miliardi ai costi della burocrazia e soprattutto un volano di crescita per le imprese.ltrettanto necessario un processo parallelo di semplificazione a livello di regolamentazione comunitaria che pesa soprattutto sul sistema delle piccole imprese”., rendendoli più accessibili alle piccole imprese con l’obiettivo di accelerare gli investimenti di ammodernamento degli impianti,per le nostre esportazioni serve un consistente potenziamento delle misure di assicurazione pubblica per le imprese che puntano su nuovi mercati e politiche commerciali che possano includere anche il sistema delle piccole imprese. “Sono circa 90mila le piccole imprese che già oggi realizzano una parte del fatturato all’estero e stimiamo che altre 90mila abbiano le caratteristiche di prodotto per affacciarsi sui mercati esteri.