Reway, valore della produzione semestrale balza a 117 milioni di euro

Reway Group

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, ha comunicato che ilè stato pari a 117,3 milioni di euro nel primo semestre del 2024, in crescita del 42,3% rispetto agli 82,4 milioni al 30 giugno 2023 pro-forma. Viene segnalata l'importante crescita in volumi della neo-acquisita Gema, che chiude il primo semestre con un valore della produzione di 47,8 milioni (+72,4% sull'anno precedente).L'(IFN) è risultato pari a 67 milioni di euro, in aumento rispetto ai 34,6 milioni al 31 dicembre 2023 e ai 38,4 milioni al 31 marzo 2024. Tale andamento è legato ai costi sostenuti per l'acquisizione del 30% di Gema, finalizzata nel mese di aprile 2024, operazione avvenuta attraverso un finanziamento bancario del valore complessivo di 27 milioni, ed al parziale pagamento dell'earnout connesso all'operazione di acquisizione equivalente ad 6,7 milioni alla data del 30 giugno 2024.Ilsi attesta a 913,3 milioni di euro (circa 935 milioni al 31 marzo 2024, circa 500,5 milioni al 30 giugno 2023), legato a 48,2 milioni di nuovi ordini acquisiti e a oltre 70 milioni di lavori eseguiti nel secondo trimestre 2024, confermando anche per il primo semestre la posizione di leadership del Gruppo Reway nel risanamento di infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie. Il Backlog al 30 giugno 2024 produrrà effetti per i prossimi 5 esercizi."Archiviamo con soddisfazione il primo semestre del 2024, del quale comunichiamo i dati preliminari, registrando una considerevole crescita per il valore della produzione, quasi raddoppiato rispetto al primo semestre 2023 - ha commentato l'- In questi primi sei mesi dell'anno, Reway Group ha ulteriormente consolidato la propria posizione di operatore di riferimento in Italia, grazie all'aggiudicazione di alcune importanti commesse di risanamento e ammodernamento in ambito stradale, autostradale e ferroviario".