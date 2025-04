Reway, ValueTrack aumenta fair value: rifugio sicuro e solido in tempi di incertezza

Reway Group

(Teleborsa) - ValueTrack hasu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali.Gli analisti scrivono che, in uno scenario di crescenti incertezze macroeconomiche legate al commercio, Reway Group. L'azienda beneficia di: 1) una sensibilità nulla al PIL e ai flussi commerciali internazionali; 2) un solido contesto di mercato, con circa 40 miliardi di euro di investimenti in manutenzione pubblica previsti fino al 2032; 3) un'elevata visibilità a breve termine, con un portafoglio ordini di 1 miliardo di euro (4,5 volte il VoP dell'esercizio 2024); 4) un'attività di M&A in corso (30% Gema, 60% Vega nel 2024), con obiettivi nel settore ferroviario, dell'elettrificazione, del segnalamento e in altri tipi di integrazione verticale.ValueTrack ha confermato le stime di conto economico per il 2025-2026,legato alla crescita. Un certo sollievo potrebbe derivare dalla recente acquisizione di Vega, che dovrebbe semplificare le procedure di gara e accorciare i cicli di pagamento. Le previsioni attuali sono: 1) Fatturato netto a 273 milioni di euro nel 2026 (8,4% di CAGR24A-26E); 2) Margine EBITDA-EBITA a circa il 21,0%-19,1% tra l'esercizio 2025 e l'esercizio 2026; 3) Indebitamento netto a fine 2025 a circa 67 milioni di euro, tenendo conto delle dinamiche più complesse del capitale circolante.