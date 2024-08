Novamarine, debutto poco mosso su Euronext Growth Milan

Novamarine

Euronext

(Teleborsa) -per, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, con il titolo che tratta sul prezzo di collocamento nella prima seduta suNovamarine, costituita nel 2008, con sede operativa presso il polo nautico di Olbia, in Sardegna, si è affermata tra i leader del settore della nautica per la produzione diNovamarine rappresenta lasu Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della trentunesima ammissione del 2024 suIn fase di collocamento Novamarine ha8,6 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 9 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 19,28% (20% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di over-allotment) e ladi mercato all'IPO è pari a 44,6 milioni di euro."Lo sbarco a Piazza Affari segna un passaggio importante nella storia di Novamarine, un brand che da sempre è sinonimo di avanguardia ed è oggi un leader sul mercato di riferimento - ha commentatodi Novamarine - Dal 2021 al 2023 in particolare, Novamarine ha visto quasi raddoppiare i propri ricavi, grazie anche all'innovazione e alla capacità operativa del nuovo sito produttivo, che hanno permesso il lancio dei nuovi modelli di imbarcazioni. La decisione di aprire il capitale agli investitori è stata la naturale conseguenza della nostra"."I proventi saranno utilizzati per, ampliando il nostro attuale sito produttivo in Sardegna, fondamentale per rispondere alla sempre più elevata richiesta delle nostre imbarcazioni e per consolidare ulteriormente la presenza di Novamarine in Italia e all'estero - ha aggiunto - Puntiamo, poi, alsempre più innovative. Ringraziamo gli investitori che hanno deciso di supportarci, gli advisor che ci hanno accompagnato nel lungo e intenso percorso per arrivare all'anelato traguardo della quotazione e soprattutto tutto il team di Novamarine, che con fatica e dedizione ha contribuito alla crescita costante della società".