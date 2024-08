Sanlorenzo acquista il 100% di Nautor Swan. Enterprise Value da 90 milioni di euro

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, e Sawa, società controllata da Leonardo Ferragamo, hanno sottoscritto un Contratto Vincolante che prevede la vendita da parte di Sawa e l'da parte di Sanlorenzo dele indirettamente delle sue partecipate incluse nel perimetro di acquisizione, che comprende 13 società locate in 7 paesi (Finlandia, Italia, Spagna, Principato di Monaco, Regno Unito, Stati Uniti e Australia).Il Gruppo Nautor Swan è prevalentemente attivo nella progettazione, costruzione, commercializzazione e refit dia marchio Swan, Maxi Swan e ClubSwan, nonché a motore con marchio Shadow e Arrow.Sanlorenzo si impegna ad acquistare in: ildelle quote al Primo Closing, previsto nel breve periodo, pari all'importo di 48,5 milioni di euro, equivalente al pro quota di un Equity Value concordato in 80,9 milioni di euro, determinato sulla base di un Enterprise Value pari a 90 milioni di euro e una PFN Adjusted al 31 dicembre 2023 pari a 9,1 milioni di euro; ildelle quote al Secondo Closing, entro il 30 aprile 2028 (sulla base dei dati finanziari FY2027), valorizzato al maggiore tra l'Equity Value Primo Closing e la valutazione dell'Equity derivante dall'applicazione del multiplo 9x EV/EBITDA.Per ciascun Closing, le parti hanno concordato ilattraverso Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione riservato a Sawa."La firma di questo accordo rappresenta il raggiungimento di un'altra tappa fondamentale della nostra strategia - ha commentato il- Abbiamo elaborato in questi mesi un piano industriale solido, in termini di sviluppo prodotto e messa a terra delle numerose sinergie in ambito tecnologico, produttivo, commerciale, nonché di economie di scala, in collaborazione con Leonardo Ferragamo ed il management di Nautor Swan che hanno trasformato il cantiere e le sue barche in un brand iconico a livello globale. Stiamo parlando di un brand di nicchia ultra-esclusivo la cui filosofia è perfettamente coerente con quella di Sanlorenzo".