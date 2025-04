Tlc, Retelit acquista attività italiane di BT Italia

(Teleborsa) -, leader italiana nelle TLC focalizzata sul mercato B2B,per l’acquisizione delle, che nel 2024 hanno generato ricavi per circa 160 milioni di euro in Italia.Grazie a questo accordo, Retelit, per un’estensione complessiva di oltre 47.000 Km, esul territorio nazionale con 10 MW aggiuntivi di potenza - spiega una nota dell'azienda - rafforzando ulteriormente il presidio del mercato corporate in Italia con un’offerta infrastrutturale e di servizi ICT più ampia in grado di supportare l’innovazione e la trasformazione digitale delle aziende italiane.che entrerannopotranno contare su una realtà dinamica interamente dedicata al B2B, che investe costantemente in asset, piattaforme tecnologiche, competenze e qualità dei propri servizi, dotata di una piattaforma infrastrutturale di proprietà che integra rete, data center e cloud che è, ad oggi, una delle più complete d'Italia.L’intesa è subordinata ad approvazione delle Autorità competenti.L'accordo con BT Italia, insieme al MEF, ad un prezzo d'acquisto basato su un enterprise value di 700 milioni di euro.