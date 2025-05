Enervit, KT&Partners abbassa fair value e conferma Add

Enervit

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il(aper azione da 4,64 euro, per un potenziale upside del 22%) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale.Gli analisti hannoe aggiunto quelle per l'anno 2028. Continuano a prevedere ricavi sostanzialmente in linea con le stime precedenti, con vendite previste per il 2025 a 100,8 milioni di euro (rispetto ai 100,3 milioni stimati in precedenza), con un incremento del +4,2% su base annua. Prevedono che iper il 2028 raggiungeranno i 110,9 milioni di euro, con un CAGR24-28 del 3,5%. Dal punto di vista della marginalità, tuttavia, prevedono che l'elevato prezzo delle materie prime e le spese di vendita e marketing incideranno sui margini: ora prevedono unper il 2025 a 9,7 milioni di euro, con un margine del 9,6% (in calo rispetto agli 11,2 milioni di euro stimati in precedenza, pari all'11,2%), in aumento a 12,9 milioni di euro nel 2028.In conclusione, stimano unper l'esercizio 2025 a 4,3 milioni di euro (rispetto ai 6,1 milioni di euro stimati in precedenza), in aumento a 6,9 milioni di euro nell'esercizio 2028. Infine, prevedono unanegativa di -4,1 milioni di euro nell'esercizio 2025, rispetto ai -6,0 milioni di euro stimati in precedenza.