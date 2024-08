USA, licenziamenti Challenger ancora in diminuzione a luglio

(Teleborsa) - In netto calo inel mese di2024. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 25.885 posti di lavoro.Il dato rivela unadel 47% rispetto al mese precedente, quando si erano registrati 48.786 licenziamenti, e un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023 (23.697 unità).si sono registrati 460.530 licenziamenti (-4,4% rispetto al pari periodo del 2023)."Il, con le assunzioni al punto più basso da oltre un decennio - ha affermato Andrew Challenger, vicepresidente senior di Challenger, Gray & Christmas - Mentre stiamo assistendo a maggiori tagli nei settori manifatturieri, sia di consumo che industriali, la maggior parte delle industrie sta tagliando al di sotto dei livelli dello scorso anno".Ilè quello che ha tagliato il maggior numero di posti di lavoro nel mese di luglio con 6.009, per un totale di 65.863. Questo numero guida tutti i settori negli annunci di tagli di posti di lavoro nel 2024 ed è in calo del 54% rispetto ai 146.254 tagli di posti di lavoro nel settore annunciati nello stesso periodo dell'anno scorso.