Antitrust, rinnovato il protocollo con l’Autorità Anticorruzione

(Teleborsa) - Martedì 30 luglio il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,, e il Presidente dell’Autorità Anticorruzione, presso la sede dell’Agcm, hanno rinnovato il protocollo di intesa che ha l’obiettivo di incrementare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione. L’accordo rinnova e integra quello precedente del 2014.Con il nuovosegnalerà adpresunti fenomeni di alterazione delle regole e delle procedure di gara che emergano nel corso dello svolgimento della propriariguardanti ipotesi di collusione tra imprese per la partecipazione ad appalti pubblici. Anac, a sua volta, segnalerà ad, compatibilmente con eventuali indagini dell’Autorità giudiziaria, presunti fenomeni collusivi di cui emerga notizia nel corso dello svolgimento della propria attività o in seguito a specifiche segnalazioni di imprese o stazioni appaltanti.Inoltre, Agcm e Anac si impegnano a collaborare e a scambiarsiai fini dell’esercizio dei poteri di rispettivain materia di contratti pubblici, nonché di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali. Per incrementare lesu possibili fenomeni di collusione tra imprese nella partecipazione ad appalti pubblici, Anac si assume il compito di svolgere, anche insieme ad Agcm, presso le stazioni appaltanti, attività volte a promuovere l’individuazione dinel settore degli appalti pubblici. Le due Autorità si impegnano a prevedere forme di scambio di informazioni tramite la, nonché a definire la tipologia e la qualità delle informazioni che saranno scambiate. Si prevede poi la possibilità di sperimentare modelli di test diagnostici per evidenziare i casi di sospetta collusione tra imprese.Nell’ambito del procedimento di attribuzione delAnac e Agcm collaborano nell’applicazione del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità adottato con delibera dell’Agcm del 14 novembre 2012, e successive modifiche, anche al fine di promuovere un maggiore utilizzo del rating stesso e cooperano per la gestione delle segnalazioniIn base al protocollo firmato,potranno infine cooperare nell’ambito dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione, per la condivisione e la diffusione di tecnologie per il trattamento di open data e la realizzazione di analytics così da valorizzare i dati di cui dispongono.