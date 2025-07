Lavoro, Calderone: protocollo per emergenze climatiche è un passo in avanti significativo

(Teleborsa) - La ministra del Lavoro,, ha definito ilun "passo avanti significativo". Intervenendo al Forum in masseria, Calderone ha ricordato che è "la prima volta che si firma un protocollo tra ledopo quelli del Covid del 2020". "È un momento in cui c'è la consapevolezza che bisogna ampliare le coperture e, quindi, guardare prima al mondo del lavoro subordinato, poi al mondo dele alle, in qualche modo sono degli ibridi rispetto a queste due grandi famiglie", ha aggiunto.La ministra ha poi commentato la vicenda relativa ad una nota azienda del settore delle consegne a domicilio e all'incentivo offerto aiper lavorare anche durante le ore più calde della giornata. "Credo che si sia conclusa nel modo giusto con un ripensamento da parte della società – ha affermato – che ha compreso quanto quel messaggio fosse dissonante rispetto a quella che è la volontà che si è tradotta in"."Il ministero del Lavoro ha recentemente fatto unache dà anche un'indicazione sulle modalità con cui si può gestire un'attività come quella del rider. – ha sottolineato –. Nel momento in cui diventa occasionale certamente può essere considerata attività autonoma, ma nel momento in cui invece c'è una continuità e, soprattutto, ci sono anche delleda parte delle società e delle piattaforme ovviamente integra altre fattispecie di rapporti di lavoro"."Su quello siamo molto attenti, infatti ilè già ampiamente sensibilizzato per per andare a effettuare quei controlli che sono necessari", ha assicurato.