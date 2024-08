Banca Ifis, risultati in crescita nel 1° semestre e conferma guidance

Banca Ifis

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con undel Gruppo pari arispetto ai 91 milioni di euro del primo semestre 2023. Sui risultati del primo semestre 2024 hanno influito positivamente l’andamento del business commerciale e del Settore Npl oltre che l’attività della finanza proprietaria.Ila 374,5 milioni di euro rispetto ai 348,5 milioni di euro del primo semestre 2023, grazie alla crescita del Settore Commercial & Corporate Banking (+0,9%, pari a circa 1,6 milioni di euro, rispetto al primo semestre 2023), del positivo contributo del(+17,4%, pari a circa 23,8 milioni di euro, rispetto al primo semestre 2023), nonché dell’incremento dei risultati derivanti dall’attività in strumenti finanziari della business unit(+61%, pari a circa 12,5 milioni di euro, rispetto al primo semestre 2023).Il costo del credito si riduce a 15,8 milioni di euro rispetto ai 16,3 milioni di euro del primo semestre 2023, mentre i costi operativi aumentano a 206,1 milioni di euro (+7,5%) principalmente per l'aumento delle spese del personale."I risultati consolidati del primo semestre 2024, con ricavi in continua crescita e utile a 94 milioni di euro, ci consentono didi utile per l’esercizio 2024 pari a 160 milioni di euro", ha commentato, spiegando "sulla base dell’andamento positivo del periodo, contiamo su una piena, continuando a supportare le piccole e medie imprese italiane nel percorso di sviluppo e transizione sostenibile, con i nostri prodotti e servizi e con la competenza distintiva delle nostre persone"."Da inizio anno la Banca ha, inoltre, avviato una serie di azioni volte a ridurre l’impatto di una possibile riduzione dei tassi di interesse: la duration del portafoglio titoli di proprietà - ha proseguito - è stata aumentata e la percentuale delle nuove erogazioni leasing a tasso fisso è stata quasi raddoppiata a circa l’80% rispetto all’ultimo semestre del 2023".al 30 giugno 2024 è pari a circa 1,7 miliardi di euro di riserve e attivi liberi finanziabili in BCE (LCR pari a circa 1.300%).(14,87% al 31 dicembre 2023) e il(17,44% al 31 dicembre 2023), calcolati includendo l’utile generato nel primo semestre 2024 al netto del dividendo maturato.