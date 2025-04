Banca Ifis: diluizione azionisti al 13,5% con integrale adesione a OPAS su illimity

Banca Ifis

illimity

(Teleborsa) -all'offerta pubblica di acquisto e scambio () volontaria lanciata dadelle azionioggetto dell'offerta, agli azionisti di illimity saranno assegnate complessivamente 8.406.781 azioni ordinarie di nuova emissione, che rappresenteranno il 13,5% del capitale sociale di Banca Ifis (fully diluted). In questo scenario,(la finanziaria della famiglia Furstenberg) sarà titolare di una partecipazione rappresentativa del 43,8% del capitale e continuerà, pertanto, a esercitare il controllo su Banca Ifis, mentre la diluizione degli attuali azionisti di Banca Ifis sarà pari al 13,5%. Lo si legge nella nota integrazione alla relazione illustrativa del CdA in vista dell'assemblea straordinaria convocata per il 17 aprile per votare sull'operazione.Nel caso in cui vengano portate in adesione all'offerta un numero di azioni illimity rappresentative del, La Scogliera sarà titolare di una partecipazione rappresentativa del 45,9% e la diluizione degli attuali azionisti sarà pari al 9,4%. Nel caso in cui vengano portate in adesione all'offerta un numero di azioni illimity rappresentative deldi illimity (e a condizione che Banca Ifis eserciti la propria facoltà di rinunciare all'avveramento della condizione soglia), La Scogliera sarà titolare di una partecipazione rappresentativa del 47,3% del capitale e la diluizione degli attuali azionisti di Banca Ifis sarà pari al 6,6%.L'operazione avrebbe i seguenticonsolidato del gruppo bancario Banca Ifis pari a 16,10% al 31 dicembre 2024: circa -160 punti base nel caso di un livello di adesione all'offerta pari al 100% del capitale sociale di illimity; circa -200 punti base nel caso di un livello di adesione all'offerta pari al 66,67% del capitale sociale di illimity; circa -225 punti base nel caso di un livello di adesione all'offerta pari al 45% più un'azione di illimity.Banca Ifis, a esito delle preliminari e necessarie attività di due diligence su illimity e sul relativo gruppo, nonché dei procedimenti istruttori di rito. Ciò premesso, le sinergie derivanti dalla fusione e dall'integrazione tra Banca Ifis e illimity sono complessivamente stimate a regime in circa 75 milioni di euro prima delle imposte per anno, di cui il 50% conseguibile a partire dal 2026 e il 100% a partire dal 2027 (indipendentemente dal livello di adesioni all'offerta, ferma restando la soglia minima irrinunciabile di adesioni pari al 45% del capitale sociale più un'azione di illimity).Banca Ifis ritiene che tali(alla quale, come indicato nella comunicazione dell'offerta, Banca Ifis ha intenzione di procedere), in quanto la maggior parte delle sinergie sarebbero parzialmente indipendenti dal completamento della fusione.