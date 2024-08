Carel Industries, downgrade di Kepler Cheuvreux con taglio target price

CAREL Industries

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha tagliato a "" da "Hold" lasul titolo, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, abbassando anche il(downside dell'8%) dai precedenti 18,5 euro.Gli analisti scrivono che la società ha pubblicato una serie di risultati del Q2 in linea con le aspettative, ma ha anche pubblicato una guidance sui ricavi per l'intero anno (circa 600 milioni di euro) al di sotto delle loro stime (622 milioni di euro) e del consenso (630 milioni di euro). Ciò è dovuto a un. La crescita implicita dei ricavi del Q4 è nell'ordine del 10%, sostenuta da segnali di ripresa in miglioramento dalle interazioni con i clienti."Riteniamo, tuttavia, che prima che gli attuali multipli (circa 30x 1YR FWD P/E, 24x EV/EBIT) inizino a sembrare di nuovo accettabili, siafiscale 2024 - si legge nella ricerca - Nel frattempo, declassiamo il nostro rating, abbassando il nostro TP dopo aver ridotto le nostre stime EPS FY 2024-26 del 10%+. Le prospettive a lungo termine dell'azienda rimangono rosee, ma a nostro avviso i rischi sono orientati al ribasso nel breve termine".