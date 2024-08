CONSOB, sanzioni amministrative a Cordusio SIM e Cordusio Fiduciaria

Unicredit

(Teleborsa) - CONSOB ha applicato nei confronti di(quale società incorporante) una sanzione amministrativa pecuniaria pari aLa Vigilanza ha rilevato il mancato adempimento da parte Cordusio SIM dell'di costituire abuso (o tentativo di abuso) di informazioni privilegiate posta in essere, suo tramite, da un suo cliente mediante operazioni di vendita di azioni di un emittente, tra il 19 febbraio e l'8 marzo 2021, pochi giorni prima della diffusione al mercato, da parte dell'emittente, della notizia relativa alla decisione del proprio CdA di depositare presso il Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di gruppo e della conseguente sospensione delle negoziazioni sul medesimo titolo da parte di Borsa italiana.Inoltre, CONSOB ha applicato nei confronti diuna sanzione amministrativa pecuniaria pari aIl motivo è lo stesso: la Vigilanza ha rilevato il mancato adempimento da parte Cordusio Fiduciaria dell'obbligo di immediata segnalazione dell'operatività sospetta di costituire abuso (o tentativo di abuso) di informazioni privilegiate posta in essere, suo tramite, da un suo cliente mediante operazioni di vendita di azioni di un emittente, poste in essere tra il 19 febbraio e l'8 marzo 2021, pochi giorni prima della diffusione al mercato, da parte dell'emittente, della notizia relativa alla decisione del proprio CdA di depositare presso il Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza per l'ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione straordinaria di gruppo e della conseguente sospensione delle negoziazioni relative al medesimo titolo da parte di Borsa Italiana.