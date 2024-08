Italia-Cina, MIMIT: MoU Bee Solar-Huasun per cooperazione nel fotovoltaico

(Teleborsa) - Siglato oggi a Palazzo Piacentini alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo UrsoL'intesa - spiega la nota diffusa dallo stesso Ministero - rientra nell'ambito dell'accordo di cooperazione trapredisposto durante la missione del ministro Urso a Pechino e poi sottoscritto durante la recente missione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Presenti all'evento il ministro Adolfo Urso con Paolo Rocco Viscontini, presidente di Bee Solar, e, in videoconferenza, il socio fondatore e amministratore di Bee Solar, Stephan Padlewski, e Tommy Xu, senior vice president di Huasun.“Questa partnership risponde pienamente all’obiettivo che i nostri Paesi intendono raggiungere nel campo delle tecnologie green. È un progetto strategico, per sviluppare la filiera fotovoltaica in Italia”, ha affermato il ministroNello specifico, con questo accordosocietà italiana specializzata nello sviluppo di insediamenti industriali con particolare riferimento agli stabilimenti di produzione di componenti per il fotovoltaico, si propone di realizzare un centro di produzione in Italia, sfruttare la tecnologia e il know-how di Huasun, avviare la costruzione dell'impianto nel primo quadrimestre del 2025 e stabilire un impianto di produzione avanzato e competitivo in Europa.azienda cinese di innovazione tecnologica specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione su larga scala di apparecchiature fotovoltaiche, mira a rafforzare la propria posizione nel mercato europeo. Per sostenere la domanda di Bee Solar, Huasun sfrutterà la propria capacità produttiva in Cina.Per cogliere queste opportunità "le due parti concordano nel portare avanti una cooperazione reciproca. Huasun, da un lato, utilizzerà la propria esperienza nel campo delle connessioni con produttori di apparecchiature e fornitori di materiali, gestione dei progetti e capacità produttiva. Dall'altro, Bee Solar utilizzerà la propria conoscenza del territorio italiano in merito a tutto ciò che serve per individuare aree ottimali per la realizzazione del centro di produzione,