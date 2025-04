Cina: su dazi USA non c'è "altra scelta che adottare contromisure energiche"

(Teleborsa) - Dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti 46 anni fa, il volume degli scambi commerciali tra Cina e Stati Uniti è balzato da meno di 2,5 miliardi di dollari nel 1979 a quasi 688,3 miliardi di dollari nel 2024. Tuttavia, negli ultimi anni, "ha seriamente interferito con la normale cooperazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti". Lo si legge in nel libro bianco intitolato "Posizione della Cina su alcune questioni relative alle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti" pubblicato questa mattina dalA partire dalle tensioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti del 2018, gli Stati Uniti hanno imposto tariffe elevate su prodotti cinesi esportati negli Stati Uniti per un valore di oltre 500 miliardi di dollari e hanno continuato a introdurre politiche volte a contenere e reprimere la Cina. La Cina "e difendere con fermezza i propri interessi nazionali", viene sottolineato. Allo stesso tempo, la Cina "ha sempre aderito alla posizione fondamentale di risoluzione delle controversie attraverso il dialogo e la consultazione, ha condotto numerosi cicli di consultazioni economiche e commerciali con gli Stati Uniti e ha lavorato duramente per stabilizzare le relazioni economiche e commerciali bilaterali".Le recenti misure dell'amministrazione USA, che utilizzano i dazi come minaccia e coercizione, "sonodegli Stati Uniti", dice Pechino. "Esse non solo violano le leggi dell'economia di mercato, ma sono anche contrarie al multilateralismo e avranno un grave impatto sulle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti - viene aggiunto - La Cina ha adottato le contromisure necessarie nel rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale, delle leggi e dei regolamenti".Nel Libro Bianco si afferma che ". Il successo della Cina e degli Stati Uniti rappresenterà un'opportunità piuttosto che una minaccia reciproca. Ci auguriamo che gli Stati Uniti e la Cina si incontrino a metà strada, seguano la direzione indicata nell'appello tra i due capi di Stato, sostengano i principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa, risolvano le reciproche preoccupazioni attraverso un dialogo e una consultazione paritari e promuovano congiuntamente uno sviluppo sano, stabile e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti".