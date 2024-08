Sanlorenzo, perfezionato primo closing dell'acquisizione di Nautor Swan

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha. Al Primo Closing eseguito in data odierna, Sanlorenzo ha corrisposto dunque la quota cash del prezzo pari a 32.354.734,71 euro, e ha versato 16.177.367,36 euro in conto escrow, da liberare in corrispondenza dell'Aumento di Capitale riservato a Sawa.IlSanlorenzo ai fini del pagamento in azioni, pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura borsistica nei 30 giorni di calendario precedenti, è stato calcolato in 38,4727 euro, e ciò implicherebbe un'emissione di 420.489 azioni in favore di Sawa a fronte del controvalore Primo Closing pari a 16.177.367,36 euro da corrispondere in azioni.dalla vendita di barche nuove delle società del perimetro acquisite rappresentano, su base aggregata, nell'anno finanziario 2023, circa ilSanlorenzo. La valutazione attribuita al Gruppo Nautor Swan prende anche in considerazione le prospettive di EBITDA risultanti dalle analisi delle informazioni economiche e finanziarie acquisite ed elaborate, tenendo in considerazione le sinergie potenziali sviluppabili.