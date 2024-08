Trasporto aereo, Salvini: "Errori a livello europeo nella programmazione del traffico"

(Teleborsa) - "Impegnarsi al massimo per garantire un servizio all'altezza delle aspettative". Questo – riferisce il Mit – il messaggio lanciato oggi dalagli interlocutori del tavolo sul trasporto aereo. Presenti al tavolo, tra gli altri, Enav, Enac, Assaeroporti, Aeroitalia, Ita-Airways, Aeroporti 2030, Ryanair, Lufthansa, aeroporto Bologna, Easyjet, Aeroporti di Roma, Sea.ha chiesto il, a partire da alcuniche causano "ingorghi" nei nostri cieli. A questo proposito, prosegue il Mit, il ministro solleverà il tema già al prossimodi settembre.Sottolineate dal ministro anche le difficoltà causate dalla(anche per i controlli documenti). Peraltro, nelle ultime settimane è stato rilevato un incremento generalizzato dei passeggeri (solo mese di luglio, a Fiumicino: +21% rispetto al 2023), oltre ai problemi informatici a livello mondiale e le difficoltà di molti vettori in arrivo dall'estero."Salvini – conclude il Mit – ha ribadito la massima attenzione al dossier, anche in previsione di grandi eventi come il Giubileo o le Olimpiadi Milano-Cortina, con l'auspicio vengano risolti alcuni contenziosi con le realtà di handling. Tutti i soggetti che hanno partecipato al tavolo odierno resteranno in stretto contatto"."Agosto sarà sicuramente meglio di luglio perché abbiamo avuto anche un venerdì nero ma le criticità sono state superate, credo che il sistema regga – ha detto il–. È anche un problema di forte crescita del nostro traffico aereo, Eurocontrol pensava che il traffico aereo crescesse del 6% ma noi siamo a oltre il 12%. È chiaro che c'è questa situazione in cui ci sono delle strettoie nei collegamenti, soprattutto nel continente e a cascata si determinano i ritardi".