Salvini: “Fondi stranieri interessati a investire nella logistica italiana”

(Teleborsa) - Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, ha dichiarato di aver incontrato alcuni fondi stranieri intenzionati a investire nel settore della logistica in Italia.L'annuncio è arrivato durante la presentazione del, dove Salvini ha sottolineato come, nonostante le difficoltà del periodo, ci siano segnali positivi: "". Un messaggio di fiducia che evidenzia il potenziale attrattivo del comparto logistico italiano per gli investitori internazionali.