WIIT, downgrade di Equita con aumento target price

Equita

WIIT

(Teleborsa) -ha tagliato a "" da "Buy" lasul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, incrementano al contempo ilper azione dai precedenti 23 euro.I principali spunti dalla call, secondo gli analisti, sono stati:supporta ricavi organici intorno core a +7/8% per l'anno; per quanto riguarda l'M&A, sta, dimensionalmente poco rilevanti (5 milioni di ricavi con 1 milione di EBITDA) e finanziabili con risorse proprie, ma non escludono operazioni più rilevanti (UK, Francia) con raccolta di nuovo equity; sul fronte delle nuove opportunità, è in discussione il potenziale sviluppo nel 2025 di data center con GPU dedicate al mondo gaming (5 milioni di CAPEX), supportato dalla domanda di un attuale importante cliente; NFP a fine anno attesa ridursi in area 200 milioni, escludendo l'earn-out E&C e grazie al recupero di circolante.Il broker hadi ricavi del 3%/4% a 155-171 milioni di euro, per qualche pulizia di ricavi (anche sulle recenti acquisizioni), con EBITDA limato del 1%/2% a 56-63 milioni di euro. NFP vista ora a -206 milioni di euro (lasciando per ora i 4 milioni di euro, di earn-out)."Visto il limitato spazio di revisione al rialzo delle stime, l'ottima performance recente (+40% a 3M), che ha portato il titolo vicino al target e la struttura finanziaria che richiede a nostro avviso la, passiamo a Hold sul titolo", si legge nella ricerca.