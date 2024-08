Eventi e scadenze: settimana del 5 agosto 2024

Lunedì 05/08/2024

BFF Bank

Credem

ENAV

Infineon

Innovatec

Tyson Foods

Martedì 06/08/2024

Adecco

AirBnb

Baxter International

BPER

Caterpillar

Credem

Hyatt Hotels

Innovatec

Jack In The Box

Piquadro

Tesmec

Tripadvisor

Yum! Brands

Zalando

Mercoledì 07/08/2024

doValue

doValue

Illimity Bank

Walt Disney

Giovedì 08/08/2024

Alibaba

Allianz

Eli Lilly

Emak

Expedia

Fossil

Generali Assicurazioni

Italian Exhibition Group

Paramount Global

Unipol

Venerdì 09/08/2024

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) -- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 13 e 14 giugno 202410:45 -- MONZA - Sopralluogo tecnico del Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al cantiere delle opere di ammodernamento e riqualificazione dell’Autodromo nazionale di Monza15:00 -- MIMIT - Incontro tra il Ministero delle Imprese e del made in Made in Italy e le organizzazioni sindacali dei Metalmeccanici (FIM, FIOM, UILM, UGL, USB) su un aggiornamento dei dossier della siderurgia e dell'automotive. Partecipa, tra gli altri, il Ministro Urso- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati Finanziari del primo semestre 2024 con il CEO, Massimiliano Belingheri e il CFO, Piergiorgio Bicci, alle h 18.30- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2024- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- CDA: Disamina e approvazione dei principali dati economico finanziari dei primi sei mesi 2024 e Scenari futuri- Risultati di periodo- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Pubblica l'outlook sull'energia11:30 -- Palazzo Chigi - Conferenza stampa del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per annunciare la nomina del Commissario straordinario per l'emergenza Granchio Blu15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Appuntamento: Videoconferenza di presentazione dei risultati del primo semestre 2024 con il DG, Angelo Campani, alle h 11.00- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference Call di presentazione agli analisti e investitori dei principali dati economico finanziari dei primi sei mesi 2024 e Scenari futuri del Gruppo- Risultati di periodo- CDA: Informativa relativa ai dati di fatturato e alla posizione finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 30 giugno 2024- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia17:00 -- Palazzo Chigi - Riunione del Consiglio dei Ministri- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Comunicazione medio-lungo- CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Esame ed approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2024- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2024- Germania - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Asta BOT- Appuntamento: Pubblicazione dei risultati consolidati al 30 giugno 2024