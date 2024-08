Saipem, S&P conferma rating "BB+" con leva inferiore e riduzione quota Eni

Saipem

Eni

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hadi, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, per la leva finanziaria inferiore e la riduzione della quota di. L'L'agenzia di rating scrive che la solida performance della multinazionale italiana, con una crescita dell'fino al 40% nel 2024, si tradurrà in una leva finanziaria inferiore, con funds from operationssuperiore al 45% nel 2024, rispetto al 37,6% nel 2023. S&P ha quindi rivisto il stand-alone credit profile (SACP) da "bb" a "bb+".S&P ritine che Saipem sia un'affiliata strategica di Eni. Tuttavia, dopo la vendita da parte di Eni di una quota del 10% in Saipem, hache aveva precedentemente incorporato nel rating su Saipem.Le prospettive stabili riflettono la previsione che laconsentirà alla società di continuare a ridurre il debito e di creare un margine di rating.