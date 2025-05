Eni avvia nuovo programma di buyback da 1,5 miliardi di euro

Eni

(Teleborsa) -ha comunicato che. Il nuovo programma di buyback, da realizzarsi entro la fine di aprile 2026, riguarderà fino a un massimo di 315 milioni di azioni Eni (circa il 10% del capitale sociale) con un esborso fino a un massimo di 1,5 miliardi di euro, come comunicato a febbraio in occasione del Capital Markets Update.Tale, sulla base di eventuali aumenti del Cash Flow From Operations, fino ad un massimo complessivo di 3,5 miliardi di euro.Il nuovo Programma di buyback avrà la finalità di riconoscere agli azionisti Eni un'ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi; pertanto, lesenza riduzione del capitale sociale entro e non oltre il mese di luglio 2026.