Eventi e scadenze del 6 agosto 2024

Martedì 06/08/2024

Adecco

AirBnb

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Banco BPM

Baxter International

BPER

Caterpillar

Credem

Ediliziacrobatica

FILA

Hyatt Hotels

Innovatec

Jack In The Box

Masi Agricola

Piquadro

Revo Insurance

Tesmec

Tripadvisor

Yum! Brands

Zalando

(Teleborsa) -- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un tavolo sulla moda per discutere della crisi del comparto tessile e delle possibili soluzioni. In tale occasione Ecomondo, manifestazione di IEG, si offre come hub di confronto per affrontare tematiche legate alle sfide ambientali per la filiera tessile- Pubblica l'outlook sull'energia- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi11:30 -- Palazzo Chigi - Conferenza stampa del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per annunciare la nomina del Commissario straordinario per l'emergenza Granchio Blu15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Appuntamento: Videoconferenza di presentazione dei risultati del primo semestre 2024 con il DG, Angelo Campani, alle 11:00- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference Call di presentazione agli analisti e investitori dei principali dati economico finanziari dei primi sei mesi 2024 e Scenari futuri del Gruppo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informativa relativa ai dati di fatturato e alla posizione finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 30 giugno 2024- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo