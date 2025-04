Eventi e scadenze: settimana del 28 aprile 2025

Lunedì 28/04/2025

(Teleborsa) -- Francoforte - Pubblicazione del Rapporto annuale della BCE11:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra una delegazione del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di marzo 2025- Asta BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2024- Assemblea: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 (eventuale seconda convocazione il 29/04/25)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione Bilancio 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea dei Soci- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 - (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. L’assemblea verrà inoltre chiamata a deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia11:00 -- Latina - Visita del Presidente Mattarella in occasione della celebrazione della Festa del lavoro- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2024 (eventuale seconda convocazione 30 Aprile)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati - CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2025- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio Annuale al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea Ordinaria dei Soci prevista in prima convocazione (eventuale seconda convocazione il 30.04.2025)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti - unica convocazione.- Assemblea: Bilancio, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (prima convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio al 31 dicembre 2024- Assemblea: Assemblea dei Soci- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31.12.2024- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione bilancio 2024- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2024 della Capogruppo e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e nomina del Consiglio di Amministrazione - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 in unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31/03/2025- CDA: Approvazione del progetto di bilancio individuale Masi Agricola S.p.A. e del bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2024 e nomina del Consiglio di Amministrazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2024 (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio 2024, Rinnovo CdA e CS - (Prima convocazione)- Rapporto sulla Stabilità Finanziaria; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Conti finanziari settoriali; Altre Istituzioni finanziarie; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 1° trimestre 202510:30 -- il Governatore Fabio Panetta presenta le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2024 in una riunione pubblica. La Relazione contiene un'ampia analisi dei principali sviluppi dell'economia italiana e internazionale nell'anno precedente e nei primi mesi di quello in corso ed è corredata di un'appendice statistica diffusa solo online17:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza dell'80° anniversario della Liberazione- Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024. Presentazione del Bilancio consolidato e Rendicontazione di Sostenibilità- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (seconda convocazione)- Risultati di periodo: Q1 2025 Earnings Call- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Assemblea Ordinaria- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024 - (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Live webcast e conference call - CDA: Consegne e ricavi del primo trimestre 2025- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Shanghai chiusa per festività (da giovedì 01/05/2025 a venerdì 02/05/2025)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Bilancio finanza pubblica della Francia- Bollettino Economico- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo