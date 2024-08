Meteo: Caronte insiste, temperature in aumento e rischio di temporali estivi

(Teleborsa) - L'Italia sta affrontando un'nella prima parte di agosto, a causa di una nuova avanzata dell'alta pressione di matrice sub-tropicale. Questa situazione meteorologica porta, determinando un aumento delle temperature, conspecialmente a partire da oggi, martedì 6 agosto. Le zone più colpite saranno le pianure del Nord, i settori tirrenici di Toscana e Lazio, la Puglia, e le due isole maggiori.Nonostante il caldo persistente, c'è anche un, che potrebbero causare eventi meteorologici estremi come grandinate e forti venti. Questi fenomeni sono alimentati dall'energia potenziale accumulata nell'atmosfera e tendono a verificarsi quando l'aria fresca riesce a penetrare lo scudo anticiclonico.Oggi,, soprattutto nelle zone alpine. Nel, il tempo sarà variabile, con temporali pomeridiani previsti lungo l'Appennino, mentre il resto della regione godrà di una giornata soleggiata. Al, le piogge sono attese principalmente in Calabria, mentre le altre regioni vedranno condizioni più asciutte.Nella giornata di domani, mercoledì 7 agosto, alla situazione rimarrà instabile lungo l'arco alpino, ma il tempo sarà soleggiato nelle altre zone. Al, potrebbero verificarsi temporali di calore nelle aree interne, mentre ilgodrà di un bel tempo prevalente, con il sole che dominerà la giornata.Gli esperti consigliano diper mantenersi idratati e ridurre lo stress causato dal caldo. Inoltre, è importantepoiché i fulmini possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto in spiaggia.