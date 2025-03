Gas, riserve Ue sotto il 37%, è la prima volta da tre anni

(Teleborsa) - Le riserve di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas in Europa sono scese sotto il 37% per la prima volta in più di tre anni, sebbene il pompaggio sia diventato quasi uguale al prelievo grazie all’aumento delle temperature. Secondo i dati forniti da Gas Infrastructure Europe (GIE) - scrive l'agenzia Energia Oltre - leeuropee sonomentre quellesonoben al di sopra della media Ue.I volumi di gas negli impianti di stoccaggio ammontano a 40,7 mld di mc, il settimo livello più alto per l’inizio di marzo da quando sono iniziate le registrazioni. Mentre dall’inizio della stagione di riscaldamento lo scorso 29 ottobre, i prelievi hanno raggiunto e superato i 65 miliardi di metri cubi.Le forniture di GNL dai terminali al sistema di trasporto europeo hanno raggiunto invece un livello record il mese scorso. Gli impianti per la rigassificazione del gas liquefatto e il suo ulteriore pompaggio nelle condotte europee sono ora al 48% della loro capacità.Per quanto riguarda i prezzi, al momento al Ttf di Amsterdam si mantengono intorno ai 40 euro al MWh ben lontani dai record di qualche settimana fa quando raggiunsero i 54 euro.