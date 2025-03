Anac, gite scolastiche e campus: sbloccati 15 milioni di euro per il settore

(Teleborsa) -coinvolti ogni anno,e un. Sono questi i numeri dietro la recente decisione dell’, che ha semplificato le procedure per l’acquisto di servizi destinati a gite scolastiche e campus estivi di importo non significativo.Si, che dallo scorso autunno aveva paralizzato l’organizzazione di viaggi di istruzione e attività ricreative per studenti. In risposta a un quesito dell’Associazione Parchi Divertimento Italiani, che rappresenta circa 250 parchi a tema, acquatici, faunistici e avventura,. Sarà possibile, fino al 30 giugno 2025, utilizzare invece l’interfaccia web dell’Autorità.Questa decisione rappresenta unache ogni anno accoglie circa 600 mila ragazzi tra gite scolastiche e campus estivi.Dal 2023, l’. Grazie a questa nuova precisazione, i micro acquisti per biglietti e attività culturali saranno ora esentati da tali obblighi, semplificando notevolmente le procedure amministrative., ha commentato: "Siamo soddisfatti delle risposte ottenute e consapevoli che questa decisione darà un nuovo impulso al settore dei parchi, in particolare a quelli più piccoli disseminati sul territorio. Le, ma per noi rappresentano anche un business del valore di 15 milioni di euro all’anno, con un indotto non trascurabile che coinvolge trasporti, ristorazione e, in alcuni casi, alberghi".