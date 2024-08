RBC alza target price su Terna, abbassa su Italgas

Snam

Terna

Italgas

(Teleborsa) - Gli analisti dihannodopo la pubblicazione la scorsa settimana da parte del regolatore italiano Arera di un documento di consultazione che include una possibile riduzione del beta/tax rate utilizzato per il calcolo del WACC. Ciò sembra un upside per le reti italiane con alcune aziende che in precedenza avevano accennato a un aumento di questi parametri quando guidavano per un risultato migliore del WACC nel 2025.Per(Outperform, target priceper azione) che sembra ancora l'opzione migliore in termini di valutazione, gli analisti hanno incluso Edison nelle stime che non sembra un fattore di prezzo; su(Sector Perform, target priceper azione da 7,8 euro) gli analisti stanno diventando più ottimisti in ulteriori output based incentives; su(Sector Perform, target priceper azione da 5,9 euro) dopo aver ridotto le stime EPS e rimanendo al di sotto del consenso.