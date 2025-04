Italgas, Barclays alza target price e conferma Equal Weight

Barclays

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+19% dai precedenti 5,90 euro) ilsu, confermando lasul titolo a "".Gli analisti scrivono che l', dopo che Italgas ha completato l'acquisizione il 1° aprile 2025 e ha convocato l'assemblea generale straordinaria per il 10 aprile 2025 per approvare l'aumento di capitale da 1 miliardo di euro.La combinazione di un numero inferiore di azioni dopo l'emissione di diritti e miglioramenti normativi si traduce in. Barclays ha aumentato l'EPS 2025 del 10% a 0,66 euro (da 0,6 euro), a causa di un numero inferiore di nuove azioni dopo l'aumento di capitale e di maggiori ricavi regolamentati dopo il miglioramento del riconoscimento dell'opex e dell'inflazione. Ha aumentato l'EPS 2026 del 10% a 0,67 euro (da 0,61 euro) a causa di un numero inferiore di azioni e di un contributo stimato più elevato dall'integrazione di 2i Rete Gas. Ha aumentato l'EPS 2027 del 17% a 0,76 euro (da 0,65 euro) a causa di un numero inferiore di azioni emesse e delle sinergie di costo stimate che iniziano ad avere un impatto sulle nostre previsioni.