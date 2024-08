Anima acquista ramo di azienda di Halldis per 2,6 milioni di euro

Anima

(Teleborsa) -ha annunciato, società attiva nella gestione professionale di immobili residenziali destinati alla locazione. L'acquisizione è avvenuta mediante una società strumentale recentemente costituita, Vita.Ildell'operazione è pari ain contanti. Inoltre Halldis ha acquisito il 21% della società strumentale Vita: su quest'ultima quota è previsto un meccanismo di put and call da esercitarsi dopo la fine del periodo di lock-up di cinque anni, e il cui valore sarà basato sull'EBITDA generato nei dodici mesi precedenti all'esercizio dell'opzione.Al 31 dicembre 2023, Halldis aveva, con ricavi per circa 9 milioni di euro e redditività in netta ripresa dopo la grave crisi del settore legata alla pandemia e il conseguente piano di ristrutturazione messo in opera dalla proprietà e dal management."In un mercato in vigorosa crescita caratterizzato dalla presenza di operatori di medie e piccole dimensioni, Castello, grazie alla solida esperienza maturata nel settore residenziale e ricettivo ma anche all'efficienza operativa e alla scalabilità del modello di business di Halldis, punta ad acquisire una posizione di leadership con, con lo scopo di offrire agli investitori soluzioni integrate di Asset, Fund, e Property management", si legge in una nota.Come partner industriale per il nuovo business è stata selezionata, affermata realtà internazionale nel settore di riferimento, che nell'ambito dell'accordo di collaborazione ha acquisito il 2,95% di Vita.