Anima, raccolta gestito (ex ramo I) negativa per 147 milioni di euro ad aprile

Anima

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha chiuso il mese di2025 con una(ex deleghe assicurative ramo I) negativa per 147 milioni di euro. Lesono pari a 201,7 miliardi di euro (202,7 miliardi includendo le masse amministrate)."Nei soli primi quattro mesi dell'anno la raccolta retail ha superato abbondantemente il miliardo di euro, in accelerazione rispetto al dato già rilevante del 2024; mandati istituzionali e deleghe di gestione, asset che generano una redditività inferiore per il nostro Gruppo, registrano ad oggi limitati deflussi - ha commentato l'- Prosegue il miglioramento qualitativo dei nostri asset in gestione, alla base del trend di incremento del rapporto ricavi su masse medie osservato negli ultimi anni e nonostante le turbolenze di mercato registrate negli ultimi due mesi".