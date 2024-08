Disney, trimestrale migliore delle attese. Migliora lo streaming

The Walt Disney Company

(Teleborsa) -ha chiuso ildell'esercizio (terminato il 29 giugno 2024) conper azione pari a 1,39 dollari, superando il dato dell'anno precedente a 1,03 dollari e le stime degli analisti di 1,19 dollari, mentre isono aumentati del 4% a 23,2 miliardi di dollari, superando le previsioni di 23,1 miliardi di dollari."La nostra performance nel terzo trimestre dimostra i progressi che abbiamo fatto rispetto alle nostre quattro priorità strategiche nei nostri studi creativi, streaming, sport ed esperienze - ha affermato il- Questo è stato un trimestre forte per Disney, guidato da ottimi risultati nel nostro segmento Entertainment sia al botteghino che in DTC, poiché abbiamo raggiunto la redditività nelle nostre attività di streaming combinate per la prima volta e un trimestre prima rispetto alle nostre precedenti indicazioni"."Nonostante le prestazioni più deboli nel terzo trimestre nel nostro segmento Esperienze, l'utile per azione rettificato per la società è aumentato del 35% e, con il nostro portafoglio di attività complementari ed equilibrate, siamo fiduciosi nella nostra capacità di continuare a guidare la crescita degli utili attraverso la nostra raccolta di asset unici e potenti", ha aggiunto.Come risultato della solida performance finanziaria consolidata nel terzo trimestre, e supportata dal portafoglio bilanciato di asset, il nuovorettificato per l'intero anno è ora del 30%.Disney dice di essere sulla buona strada per il miglioramento della redditività dellecombinate nel quarto trimestre, con Entertainment DTC ed ESPN+ che dovrebbero essere redditizie nel trimestre.