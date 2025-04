Alla deriva la Borsa americana con escalation USA-Cina

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

beni di consumo secondari

United Health

Nike

Dow

Intel

Walt Disney

Exelon

O'Reilly Automotive

Microchip Technology

Warner Bros Discovery

Marvell Technology

ON Semiconductor

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, con l'alta tensione che non abbandona l'azionario statunitense, che affonda con una discesa del 3,68%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 5.216 punti. Pessimo il(-5,04%); sulla stessa tendenza, in forte calo l'(-4,64%).La tregua sui dazi commerciali decisa dal presidente USA, Donald Trump non riguarda la Cina, su cui invece le misure commerciali sono state appesantite dopo una serie di escalation.Sul fronte macroeconomico,superiore alle previsioni con i prezzi che hanno registrato il primo calo mensile dal 2020. Il mercato del lavoro ha mostrato un aumento, in linea con le attese, delle: nella settimana al 4 aprile 2025, i "claims" sono risultati pari a 223 mila unità, in linea co le attese e in aumento di 4.000 unità rispetto ai 219 mila della settimana precedente.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-6,69%),(-5,64%) e(-5,36%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,32%.Lettera su, che registra un importante calo del 10,45%.Scende, con un ribasso del 9,94%.Crolla, con una flessione dell'8,19%.Tra idel Nasdaq 100,(+0,90%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,30%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 15,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 14,48%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 14,17%.