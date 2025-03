Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 42.588 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 5.777 punti.Leggermente positivo il(+0,53%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,29%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,43%),(+0,98%) e(+0,49%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,61%),(-1,29%) e(-0,96%).Al top tra i(+1,43%),(+1,37%),(+1,24%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,81%.Calo deciso per, che segna un -3,12%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,67%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,39%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,48%),(+3,45%),(+3,30%) e(+2,79%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,06%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,73%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,85%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,84%.