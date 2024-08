L'Indice delle società High Tech italiane spezza la serie negativa iniziata giovedì scorso (+1,01%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Rialzo per l', che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a 108.029,49, in aumento di 1.083,09 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 1.017,22, dopo aver avviato la seduta a 994,22.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,98%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,56%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,34%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1%.Tra ledi Milano, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +3,08%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,69%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,65%.