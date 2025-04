Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che fa meglio della buona performance degli euro listini, in una seduta in cui ancora una volta è stato protagonista il, dopo la decisione di Mediobanca di presentare un'offerta su Banca Generali. Da valutare l'impatto che l'operazione avrà sull'OPS lanciata da Banca Monte Paschi Siena sulla stessa Mediobanca.Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,26%. Sale l'attesa nel frattempo per la pubblicazione delle trimestrali delle big tech negli USA: tra domani e giovedì sono infatti attesi i conti di quattro delle "magnifiche sette": Amazon, Apple, Meta e Microsoft.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,14. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.306,9 dollari l'oncia, in calo dell'1,04%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,22%), che ha toccato 60,67 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.avanza dello 0,69%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,55%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,24%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,09%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,10%. In denaro il(+1,35%); come pure, in moderato rialzo il(+0,31%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+5,27%).Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,77%.In luce, con un ampio progresso del 3,08%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,26%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,19%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.di Milano,(+11,55%),(+7,08%),(+6,00%) e(+5,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,43%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,03%.