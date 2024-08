MPS continua a correre in Borsa dopo la promozione di Citi

MPS

(Teleborsa) -il titolo, dopo che ieri ha messo a segno un rialzo dell'8,7% a quota 4,715 euro per azione, in scia a una semestrale positiva , al rialzo delle prospettive di utile nel medio termine e all'aumento del payout ratio.A spingere gli acquisti stamattina è la promozione di, che ha alzato la raccomandazione sul titolo a "" da "Neutral" e il target price adai precedenti 5,30 euro., con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 4,967 e successiva a quota 5,098. Supporto a 4,836.