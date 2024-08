Newcleo, accordo in Slovacchia per sviluppo reattori modulari

(Teleborsa) -, società slovacca nel settore nucleare, per collaborare nello sviluppo di reattori modulari avanzati e soluzioni innovative per il ciclo di combustibile per il mercato slovacco.è esplorare il potenziale riutilizzo del combustibile nucleare esausto prodotto dalle centrali nucleari in Slovacchia per alimentare i reattori di newcleo, elemento centrale della strategia della startup Europea che mira a chiudere il ciclo del combustibile eliminando le scorie esistenti.Aree specifiche di cooperazione includeranno la valutazione del dispiegamento della tecnologia LFR di newcleo in Slovacchia, l'esplorazione di soluzioni per il ciclo del combustibile per potenzialmente riutilizzare il combustibile nucleare esausto della Slovacchia, la collaborazione in attività di ricerca e sviluppo e lo sviluppo di competenze e capacità nelle tecnologie nucleari avanzate.