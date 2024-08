illimity, l'utile netto nel semestre sale a 23 milioni

illimity

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre 2024 riportando un utile netto di 23 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile del secondo trimestre sale a 12,2 milioni.Ilsi attesta a 78,5 milioni (-20%). Lesi portano a 46,3 milioni di euro in rialzo del 44%. Ilè pari a 157,8 milioni (+5%). I costi operativi del primo semestre scendono del 2% a 103,6 milioni.Gli attivi della banca sono pari a 8,1 miliardi di euro in aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 7% su base trimestrale. I crediti netti verso la clientela e investimenti superano i 4,6 miliardi.Solidacon un Cet1 ratio phased-in al 14,6%., ha commentato: “Siamo, tenuto conto che questo è il primo semestre dopo l’uscita dal mercato degli investimenti diretti in NPE con un business che ci vede oggi ancor più focalizzati sul mondo del credito specializzato alle PMI. Il secondo trimestre dell’anno ha mostrato infatti una redditività in crescita, pur scontando il pagamento anticipato degli oneri sistemici, trainata dalla forte crescita della business origination di tutte le nostre divisioni, mantenendo al contempo una solida posizione patrimoniale e di liquidità. Le nostre iniziative tech confermano ilosservato a inizio anno e in prospettiva potranno rappresentare un ulteriore supporto alla crescita degli utili di illimity. Abbiamo saputo reagire ad un contesto di mercato che si è evoluto diversamente dalle attese e in modo non prevedibile, adattando la nostra strategia al nuovo scenario grazie alla flessibilità del nostro modello di business. Siamo riusciti a supportare la redditività con la capacità di valorizzare i nostri asset e ci aspettiamo di continuare a farlo anche in futuro. Il nostro impegno nel continuare a crescere per raggiungere un elevato livello di redditività sostenibile è oggi più forte che mai.”